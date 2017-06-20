SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
The Bat! Home Edition

The Bat! Home Edition

Почтовый клиент

3,8 (4)
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Актуальная версия 12.3.1
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История изменений

Версия 12.3.1

  • Добавлена поддержка TLS 1.3.
  • Добавлена команда «Инструменты | WebDAV-сервер».
  • Сертификаты TLS- и HTTPS-серверов теперь можно сохранять в локальном кеше вместе с адресами серверов.
  • В настройках S/MIME и TLS появилась отдельная вкладка TLS с параметрами кеша сертификатов.
  • В журнале учётной записи добавлена команда просмотра полной цепочки сертификатов сервера.
  • Исправлено лишнее обращение к Reverse DNS при использовании параметра /SMTPHOST=.
  • Исправлен сбой в Диспетчере писем при работе программ чтения с экрана.
  • Исправлен бесконечный цикл авторизации в почтовых сервисах Microsoft после отказа в получении OAuth-токена.
  • Исправлены зацикливание предпросмотра писем и утечка памяти при отмене приглашения в календарь.
  • Исправлен сбой при принятии или отклонении приглашения, если связанное событие уже удалено из календаря.

Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

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