Microsoft Outlook – приложение, выполняющее функции персонального почтового клиента и менеджера. Кроме привычной отправки, сортировки, чтения и редактирования электронных писем, в программе есть полноценный органайзер. Он позволяет вести дела, предоставляя пользователю записную книжку, календарь и простой менеджер контактов.

Microsoft Outlook отлично синхронизирует свою работу с текстовым редактором Microsoft Word, в результате чего пользователь может отслеживать изменения документов и автоматически составлять дневники.

Программа также является почтовым клиентов для Microsoft Exchange Server. Это дает новые возможности для совместной работы: создаются общие календари, заметки и папки задач, доступные работником одной организации.