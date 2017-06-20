Mailbird — почтовый клиент для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 10 (32-bit/64-bit). Это универсальная программа, позволяющая подключаться не только к почтовым серверам, но и к большому числу мессенджеров, веб-сервисов и онлай-приложений. Mailbird — платное приложение, которое можно бесплатно использовать в течение двух суток с целью ознакомления с функционалом.

Почтовый клиент Mailbird

Основная функция программы Mailbird — подключение к почтовым серверам с предоставлением пользователю всех необходимых инструментов для управления входящими сообщениями и отправки электронной корреспонденции. Сразу же после первоначальной настройки Mailbird автоматически загружает всю почту на компьютер, распределяя ее по папкам (разделам) в том же порядке, в каком она хранится на почтовом сервере.

Конечно же, Mailbird имеет все необходимые функции для управления сообщениями — удаление, перемещение/копирование в разделы, быстрый ответ, пересылка, установка пометок, возможность отложить прочтение письма на указанное время и т.д. Также отметим наличие мощного редактора для написания писем с функционалом по форматированию текста, вставке изображений в тело письма и прикреплению файлов, проверке правописания на множестве языков.

Отметим и другие важные функциональные возможности и особенности почтового клиента Mailbird:

Наличие встроенного поиска писем по ключевым словам.

Вывод уведомлений на экран при получении новых писем.

Наличие встроенной системы фильтрации писем по адресатам и адресантам, темам и почтовым вложениям. Данная функция позволяет выполнять ряд действий над письмами, соответствующими правилам фильтрации, в т.ч., перемещение/копирование в указанную папку, удаление, установки различных меток (спам, важное и т.п.).

Возможность тонкой настройки пользовательского интерфейса, как по части оформления, так и по части расположения и отображения функциональных панелей, представлений писем и т.д.

Возможность создания и последующего редактирования книги контактов. Последние могут быть добавлены вручную либо созданы автоматически путем их импорта с почтовых серверов и любых подключенных к клиенту Mailbird пользовательских веб-сервисов. Также имеется возможность импорта контактов из файлов vCard (VCF), созданных другими почтовыми сервисами. Еще одна удобная функция — автоматический поиск и объединение дубликатов контактов в один контакт.

Управление программой посредством глобальных горячих клавиш и другие возможности.

Поддерживаемые веб-сервисы

Первым делом стоит отметить, что программа Mailbird предоставляет доступ ко всем функциям добавляемых веб-сервисов и приложений. Т.е. все, что доступно пользователю в том или ином сервисе/приложении, остается доступным и при их подключении к клиенту Mailbird (или, другими словами, подключаемые сервисы расширяют функциональность Mailbird).

Последняя (на момент написания обзора) версия программы Mailbird поддерживала следующие веб-сервисы и онлайн-приложения:

Google-сервисы: Gmail, Calendar, Docs/Sheets/Slides, Drive, Keep и

Мессенджеры, клиенты социальных сетей и микроблогов: WhatsApp, WeChat.

Клиенты облачных хранилищ: DropBox, Degoo, Slack.

Новостные сервисы: The Verge, Techcrunch, Livehacker.

Календари, веб-сервисы заметок и управления задачами (планировщики задач, органайзеры): Evernote, Asana, Todoist, Wunderlist, Moodo, Kin Calendar.

Веб-сервисы по созданию видео-аудио конференций и совместного управления проектами: Veeting, Trello, Whereby.

Приложения для управления почтой: ZeroBounce (система валидации писем), Unroll.me, FollowUp.cc.

И последнее — к Mailbird также подключить установленный на компьютере браузер Google Chrome, который позволит серфить в интернете прямо из почтового клиента.

Стоимость программы Mailbird

На момент написания обзора стоимость лицензии на одну копию программы Mailbird составляла 65 €. Также имеется возможность использования почтового клиента по подписке (2.42 € /мес. для домашнего использования или 3.75€/мес. для корпоративных клиентов).