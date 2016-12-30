В данном списке представлены программы для замены WhatsApp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WhatsApp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WhatsApp.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WhatsApp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WhatsApp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WhatsApp, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 7.3.1
Мессенджер Telegram на компьютер
Версия 10.8.0.9930
Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11
Версия 8.2.0
Групповое общение в чатах
Версия 4.4.1
Мессенджер, клиент IP-телефонии
Версия 3.9.1
Многофункциональный мессенджер с шифрованием звонков и сообщений
Версия 6.2.0.12
Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями
Версия 6.21.679
Голосовые и видео-звонки
Версия 9.0.4.4
Бесплатный мессенджер