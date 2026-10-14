SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WhatsApp

В данном списке представлены программы для замены WhatsApp. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WhatsApp, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)