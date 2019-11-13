SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VK Messenger

В данном списке представлены программы для замены VK Messenger. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VK Messenger, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Miranda NG
Miranda NG

Версия 0.96.7

Многопротокольный мессенджер для общения в различных сервисах

Оценок пока нет
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)