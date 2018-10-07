VK Messenger — долгожданный для пользователей социальной сети ВКонтакте мессенджер для персональных компьютеров под управлением Windows. Приложение является десктопной версией модуля (раздела на сайте социальной сети) «Сообщения», предоставляя пользователям все привычные удобства для обмена сообщениями.

Функции VK Messenger

Мессенджер VK Messenger очень прост в использовании, не требует никаких настроек для начала работы. Все, что требуется сделать пользователю — войти в систему, используя те же данные, что и для входа в браузерную версию социальной сети. В программе предусмотрен следующий функционал для общения:

Обмен текстовыми, видео и аудиосообщениями с пользователями ВКонтакте. Имеется возможность отправки смайликов и стикеров, поиска, удаления, редактирования (только для отправленных) и других операций над сообщениями.

Отправка фотографий и любых файлов, хранящихся на компьютере.

Просмотр основной информации о собеседнике прямо в окне мессенджера. Также через программу можно войти в профиль пользователя (используется браузер).

Просмотр всего медиаконтента, который был отправлен или получен от собеседника — фото, видео, аудио, документы и ссылки.

Возможность добавления и исключения пользователей в/из черного списка.

Возможность общения в сообществах одновременно с 500 пользователями (настройка и создание сообществ осуществляется через сайт соцсети).

Все сообщения, отправленные через сайт, автоматически синхронизируются с мессенджером, и наоборот.

В приложении VK Messenger также предусмотрены различные пользовательские настройки, включая:

Возможность выбора языка и темы оформления интерфейса.

Системные настройки — запуск при старте Windows (автозагрузка), сворачивание в трей, возможность расположения мессенджера поверх остальных окон и т.д.

Возможность настройки уведомлений мессенджера для каждого отдельного пользователя.

Возможность настройки соединения с серверами ВКонтакте через HTTP/SOCKS5-прокси серверы, что поможет обойти блокировку социальной сети.

Совместимость с Windows

Мессенджер VK Messenger предназначен для запуска на компьютерах с ОС Windows 7 или выше. Программа распространяется в двух вариантах — отдельно для 32-х и 64-х (x86 и x64) разрядных систем (обе версии доступны для скачивания на нашем сайте).