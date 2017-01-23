VIPole — условно-бесплатный мессенджер, обладающий полным набором функций для программ этого типа: отправка сообщений, звонки, передача файлов и т.д. Это кроссплатформенное приложение, доступное, как для пользователей Windows (от XP до 10, 32-бит и 64-бит), так и для пользователей macOS, iOS, Android и Linux. Мессенджер полностью поддерживает русский язык.

Зачем нужна порграмма VIPole?

VIPole — многофункциональный мессенджер, который можно использовать не только по прямому назначению (общение через интернет), но и в других целях: органайзер, шифрование данных и даже менеджер паролей.

Среди функций, относящихся к работе приложения в качестве мессенджера, отметим:

Возможность выполнения звонков, как на другие компьютеры/смартфоны, где также имеется программа VIPole, так и на мобильные и стационарные телефоны посредством VoIP (т.е. с использованием технологий IP-телефонии). Звонки на ПК/смартфоны — бесплатны, на мобильные/стационарные телефоны — платные.

Возможность общения (помимо голосовых звонков) с собеседниками путем обмена текстовыми сообщениями и видеосвязи. Поддерживаются групповые сеансы связи (справедливо и для голосовых звонков).

Возможность передачи и приема файлов между любыми устройствами, на которых имеется программа.

Возможность отправки предварительно записанных голосовых сообщений.

Все осуществляемые через VIPole аудио- и видеозвонки, отправляемые текстовые и голосовые сообщения предварительно шифруются на пользовательском компьютере и расшифровываются на компьютере собеседника/получателя. Т.е. в работе VIPole реализована технология сквозного шифрования при использовании алгоритмов AES-256 (для симметричного шифрования) и RSA с ключом 3072 бит (для ассиметричного шифрования).

Из дополнительных пользовательских функций программы VIPole отметим:

Наличие довольно мощного органайзера, при помощи которого пользователи могут создавать собственные задачи и напоминания. Органайзер VIPole позволяет назначать задачи/напоминания не только для себя, но и для любого другого пользователя из списка контактов.

Возможность создания неограниченного количества личных заметок с возможностью поиска по ключевым словам.

Наличие встроенного зашифрованного менеджера паролей. Пользователям VIPole не нужно устанавливать отдельные программы для хранения в них своих логинов, паролей и любой другой важной информации. Парольный менеджер VIPole позволяет создать собственную надежно зашифрованную базу с паролями, для доступа к которым нужно будет вводить заранее заданный ключ. Хранящие в зашифрованном виде данные могут быть экспортированы в зашифрованный файл (архив .7z), а потом импортированы обратно либо в другие специализированные приложения.

Создание на компьютере зашифрованного файлового хранилища, доступ к которому возможен только из программы VIPole после ввода ключа дешифрования (пароль и секретная фраза-ключ). Все принимаемые от собеседников файлы также могут автоматически размещаться в зашифрованном контейнере.

Стоимость подписки на VIPole

Некоторые функции программы (как, например, возможность создания на компьютере зашифрованного файлового хранилища) для работы требуют от пользователя оформления подписки. На момент написания обзора стоимость тарифного плана «PRO» составляла $5,99 в месяц при оплате на год вперед. Звонки на стационарные и мобильные телефоны по прямым номерам оплачиваются отдельно (цены начинаются от $0,5 за минуту и зависят от страны/региона, куда осуществляется звонок).