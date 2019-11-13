В данном списке представлены программы для замены Ventrilo Client. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ventrilo Client, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ventrilo Client.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ventrilo Client, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ventrilo Client. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ventrilo Client, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 26.35.2
Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.
Версия 6.0.0
Программа для голосовых чатов
Версия 2.6
Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk
Версия 6.2.0.12
Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями