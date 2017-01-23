SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Unigram

В данном списке представлены программы для замены Unigram. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Unigram, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
Linphone
Linphone

Версия 4.4.1

Мессенджер, клиент IP-телефонии

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
LINE
LINE

Версия 4.0.2.366

Мессенджер для общения в интернете

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)