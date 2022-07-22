Unigram — альтернативный клиент онлайн-сервиса Telegram для операционных систем Windows 10 и 11, который может функционировать, как на компьютерах, так и на других устройствах под управлением указанных версий операционных систем. Приложение распространяется бесплатно через Microsoft Store. Интерфейс имеет перевод на русский язык, но местами он отсутствует.

Зачем нужна программа Unigram?

Каких-то принципиальных отличий от, скажем так, классического Telegram-клиента программа Unigram не имеет. Это все тот же мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков. Однако Unigram относится к приложениям, поддерживающимся универсальной платформой Windows (UWP), что говорит о возможности его установки на компьютеры, игровые приставки Xbox One, очки смешанной реальности Microsoft HoloLens и интерактивные доски (экраны) Surface Hub.

Как и ряд других альтернативных клиентов онлайн-сервиса, программа Unigram создана библиотеке баз данных Telegram — TDLib (Telegram Database library).

Чтобы авторизоваться в сервисе, потребуется ввести код, отправляемый Unigram в виде сообщения в один из любых клиентов Telegram, уже авторизованных в системе. Можно также воспользоваться функцией считывания QR-кода в мобильном приложении Telegram. Кстати, на самом телефоне после авторизации оригинальный клиент можно удалить — Unigram продолжит свою работу до тех пока пользователь вручную не удалит свой аккаунт из программы.

Функции программы Unigram

Если вкратце, функциональные возможности Unigram можно описать так — в ней присутствуют все основные функции оригинального клиента Telegram Desktop: