Unigram — альтернативный клиент онлайн-сервиса Telegram для операционных систем Windows 10 и 11, который может функционировать, как на компьютерах, так и на других устройствах под управлением указанных версий операционных систем. Приложение распространяется бесплатно через Microsoft Store. Интерфейс имеет перевод на русский язык, но местами он отсутствует.
Зачем нужна программа Unigram?
Каких-то принципиальных отличий от, скажем так, классического Telegram-клиента программа Unigram не имеет. Это все тот же мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков. Однако Unigram относится к приложениям, поддерживающимся универсальной платформой Windows (UWP), что говорит о возможности его установки на компьютеры, игровые приставки Xbox One, очки смешанной реальности Microsoft HoloLens и интерактивные доски (экраны) Surface Hub.
Как и ряд других альтернативных клиентов онлайн-сервиса, программа Unigram создана библиотеке баз данных Telegram — TDLib (Telegram Database library).
Чтобы авторизоваться в сервисе, потребуется ввести код, отправляемый Unigram в виде сообщения в один из любых клиентов Telegram, уже авторизованных в системе. Можно также воспользоваться функцией считывания QR-кода в мобильном приложении Telegram. Кстати, на самом телефоне после авторизации оригинальный клиент можно удалить — Unigram продолжит свою работу до тех пока пользователь вручную не удалит свой аккаунт из программы.
Функции программы Unigram
Если вкратце, функциональные возможности Unigram можно описать так — в ней присутствуют все основные функции оригинального клиента Telegram Desktop:
- Возможность подключения двух и более аккаунтов.
- Синхронизация списка контактов со списком из мобильной версии.
- Возможность добавления контактов по телефону и поиска собеседников и групп по местоположению.
- Обмен сообщениями со смайликами, стикерами и масками (накладываются поверх отправляемых изображений).
- Отправка и прием любых типов файлов.
- Выполнение аудио- и видеозвонков.
- Присоединение к группам и каналам, создание собственных групп и каналов.
- Просмотр и сохранение мультимедиа — изображения, видео, файлы, аудиозаписи и т.д. — на компьютере, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
- Создание секретных чатов с выбранными пользователями.
- Смена номера телефона с автоматическим переносом всех данных.
- Создание папок с чатами и быстрое переключение между ними.
- Поддержка всех свойственных сервису Telegram параметров конфиденциальности (скрытие активности, фотографий профиля, ссылка на аккаунт в сообщениях и т.д.).
- Создание «черного» и «белого» списка контактов.
- Защита доступа к программе код-паролем и двухфакторной.
- Стриминг аудиофайлов и видео.
- Переключение между темной и светлой темами.