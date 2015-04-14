SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Trillian

В данном списке представлены программы для замены Trillian. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Trillian, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
Miranda IM
Miranda IM

Версия 0.10.80

Общение через интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)
Pidgin
Pidgin

Версия 2.14.14

Программа для мгновенного обмена сообщениями

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Mumble
Mumble

Версия 1.4.287

Программа для общения с помощью голоса

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
VK Messenger
VK Messenger

Версия 3.11.0

Мессенджер для общения через социальную сеть ВКонтакте

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
LINE
LINE

Версия 4.0.2.366

Мессенджер для общения в интернете

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
QIP Infium
QIP Infium

Версия 9.0.4.4

Бесплатный мессенджер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Ventrilo Client
Ventrilo Client

Версия 3.0.8

Звонки в IP-сетях

Оценок пока нет
iMessages
iMessages

Версия 1

Удобный мессенджер для общения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)