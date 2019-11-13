Trillian — универсальный интернет-пейджер, с помощью которого пользователи могут обмениваться сообщениями в AOL Instant Messenger, ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger, IRC. Есть полная поддержка основных функций мессенджеров: передача файлов, изменение параметров безопасности, настройка раздела с личной информацией.

Интерфейс Trillian можно изменить с помощью скинов и через настройки уровня прозрачности. Поддерживается работа программы через прокси. Есть звуковое оформление событий и встроенный архив сообщений: пользователи могут просматривать историю сообщений с другими участниками общения.

Софт работает в фоновом режиме. Благодаря этому, пользователи никогда не пропустят новое сообщение. Также, Trillian — отличный выбор для бизнеса. Компании могут создавать групповые чаты со своими сотрудниками.

Как и в любом мессенджере, в Trillian можно изменять статус: в сети, просьба не беспокоить, невидимый, на работе и т.д. Так можно оповестить других пользователей о готовности общения в текущий момент.

Загрузить Trillian можно бесплатно. Версия Individual Free, которая доступна только для одного пользователя, распространяется без абонентской платы. Также есть расширенная Pro-версия с дополнительным функционалом. Стоимость лицензии составляет 3.33 доллара в месяц. Версия для бизнеса (Business) предполагает до 5 пользователей. Стоимость этой лицензии — 3.39 долларов в месяц. Интерфейс частично переведен на русский язык (часть функций и разделов на английском языке).

Мессенджер Trillian

После запуска программы откроется окно создания нового аккаунта. Если вы первый раз используете утилиту, то рекомендуется выбрать опцию «Create a free personal Trillian account».

Следующий этап регистрации — ввод персональной информации. Здесь необходимо выбрать имя пользователя, указать пароль (два раза), ввести адрес электронной почты. Указав все личные данные, отметьте галочкой пункт, что вы старше 13 лет. После этого нажмите кнопку «Создать аккаунт».

В левом нижнем углу находится кнопка «Активировать настройки прокси». Здесь вы можете подключить прокси сервер к своему аккаунту, чтобы заходить в него с другого IP-адреса. Для этого нужно выбрать тип прокси: HTTP, SOCKS4, SOCKS5 и указать все необходимые данные (хост, порт, логин, пароль). Аккаунт создан, прокси настроены (этот пункт необязателен). Теперь можете войти в свой личный профиль.

Откроется главное окно программы. Если вы создали новый профиль, то он будет пуст: без контактов и установленного статуса. Чтобы добавить новый контакт, нажмите на кнопку «Trillian» — она находится в верхней части интерфейса. Выберите опцию «Добавить контакт». Откроется новое окно. Здесь укажите следующую информацию: имя пользователя (его логин) и Display Name (имя, которое будет отображаться в списке контактов).

Таким образом, вы отправите заявку на дружбу другому пользователю. Чтобы начать с ним общение, необходимо дождаться, когда он подтвердит вашу заявку. До этого момента, в списке контактов будет пометка «Ожидается авторизация». Если кликнуть правой кнопкой мыши на пользователи из списка, то откроется дополнительное меню. Здесь расположены следующие функции:

Отправка личного сообщения.

Настройка конфиденциальности. Можно заблокировать пользователя и стать для него невидимым, либо всего отображаться «в сети». Добавить пользователя в список избранных. Отключить звук. Вы не будете получаете уведомления о сообщениях от выбранного участника чата. Переименовать. Можно изменить отображаемое имя человека. Удаление пользователя из списка контактов. Установка отдельных уведомлений. Например, когда выбранный контакт заходит в сеть, можно получать звуковые уведомления. Просмотр истории сообщений.

В настройках программы можно изменить внешний вид интерфейса. Для этого нажмите кнопку «Trillian» в верхней части интерфейса. Перейдите в раздел «Вид» — «Тема». Здесь можно изменить цвет фона (светлый и темный) и цветовую гамму интерфейса (этот раздел доступен только для пользователей с подпиской Individual Pro или Business).

Также вы можете изменить текущий статус. По умолчанию стоит «В сети». Чтобы выполнить это действие, перейдите в настройки через кнопку «Trillian» и выберите первый пункт меню «Установить статус». Откроется список доступных статусов: в сети, нет на месте, не беспокоить!, невидимый, не в сети.

Также в Trillian можно установить произвольный статус» — написать любое сообщение. Для этого необходимо нажать на строчку «Status message...» в главном окне утилиты. Откроется небольшое поле для ввода сообщения. Сюда можно вставить любой текст: он будет отображаться у других пользователей интернет-пейджера.