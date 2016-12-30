В данном списке представлены программы для замены Telegram. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Telegram, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Telegram.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Telegram, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Telegram. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Telegram, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 2.2339.13.0
Клиент мессенджера WhatsApp для ПК
Версия 1.0.9262
Месенджер для геймеров и стримеров
Версия 26.35.2
Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.
Версия 10.8.0.9930
Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11
Версия 8.2.0
Групповое общение в чатах
Версия 4.4.1
Мессенджер, клиент IP-телефонии
Версия 3.9.1
Многофункциональный мессенджер с шифрованием звонков и сообщений
Версия 6.2.0.12
Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями
Версия 6.21.679
Голосовые и видео-звонки
Версия 9.0.4.4
Бесплатный мессенджер