SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Telegram

В данном списке представлены программы для замены Telegram. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Telegram, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Unigram
Unigram

Версия 10.8.0.9930

Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
RaidCall
RaidCall

Версия 8.2.0

Групповое общение в чатах

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (19)
Linphone
Linphone

Версия 4.4.1

Мессенджер, клиент IP-телефонии

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
VIPole
VIPole

Версия 3.9.1

Многофункциональный мессенджер с шифрованием звонков и сообщений

Оценок пока нет
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Camfrog Video Chat
Camfrog Video Chat

Версия 6.21.679

Голосовые и видео-звонки

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
QIP Infium
QIP Infium

Версия 9.0.4.4

Бесплатный мессенджер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)