SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TeamTalk

В данном списке представлены программы для замены TeamTalk. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TeamTalk, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
RaidCall
RaidCall

Версия 8.2.0

Групповое общение в чатах

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (19)
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)