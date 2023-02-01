TeamSpeak Server – программа для группового общения через интернет. Клиент поможет создать личный сервер и начать голосовое общение с друзьями или коллегами.

Интерфейс TeamSpeak Server интуитивно понятен и позволяет быстро добавить и настроить сервер. Программа обладает широкими настройками конфиденциальности, позволяет создавать категории пользователей и назначать им права. Например, администратор имеет право добавления и удаления пользователей и каналов для общения. Доступ к серверу и аккаунтам осуществляется с помощью пароля.

При возникновении вопросов можно прочитать справку, которая детально рассматривает принцип работы ТимСпика.