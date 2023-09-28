SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Slack

Slack

Коммуникационный инструмент для команд, поддерживает русский язык, интеграции, файлы, видеозвонки и настраиваемые уведомления.

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Актуальная версия 4.34.119
Скачать 113 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 4.34.119

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