Sideband — децентрализованный мессенджер и клиент для голосовых вызовов, обмена файлами и передачи телеметрии через сети Reticulum без центральных серверов, регистрации и сбора личных данных.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Sideband