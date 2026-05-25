Sideband — децентрализованный мессенджер и клиент для голосовых вызовов, обмена файлами и передачи телеметрии через сети Reticulum без центральных серверов, регистрации и сбора личных данных.
Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы Sideband
- Полностью анонимная и автономная связь без интернета и серверов. Sideband не требует подключения к глобальной сети и не использует центральные серверы. Для обмена сообщениями достаточно, чтобы устройства были соединены через любую поддерживаемую среду: радиоканалы LoRa, пакетное радио, локальный Wi-Fi, сеть I2P или даже через бумажные QR-коды с зашифрованными сообщениями. Нет регистрации, логинов и паролей — вся информация принадлежит только пользователю.
- Защищенные текстовые и голосовые сообщения с передачей файлов. Программа обеспечивает сквозное шифрование всех сообщений и вызовов. Поддерживаются текстовые сообщения, аудиосообщения, изображения и любые файлы. Голосовые вызовы работают напрямую между устройствами без посредников, что исключает прослушивание третьими сторонами.
- Обмен геопозицией и телеметрией в реальном времени. Пользователи могут делиться своим местоположением, высотой, скоростью, направлением движения и другими данными с выбранными контактами. Вся телеметрия передается напрямую или через промежуточные узлы сети Reticulum, но никогда не попадает на чужие серверы.
- Наличие плагинов для расширения возможностей. Sideband можно расширять с помощью плагинов на Python. Примеры включают получение данных с датчика BME280, интеграцию с GPSd на Linux, доступ к камерам видеонаблюдения, выполнение системных команд и даже просмотр комиксов XKCD. Плагины могут работать как службы в фоновом режиме, реагируя на входящие сообщения или события внутри программы.
- Использование Android-устройств в качестве переносных маршрутизаторов. Если на смартфоне установлен Sideband, его можно превратить в импровизированный ретранслятор, расширяющий зону действия сети. Это позволяет быстро развернуть связь в полевых условиях, где нет стационарной инфраструктуры. Также программа поддерживает автономные режимы работы на других ОС, в том числе на Raspberry Pi, в качестве сервера для сбора телеметрии или обработки сообщений.
- Установка из готовых пакетов для Windows. Для ОС Windows доступен простой способ: скачать ZIP-файл, распаковать и запустить файл Sideband.exe. Программа не требует сложной установки и работает сразу из коробки. Продвинутые пользователи могут установить Sideband через пакетный менеджер pip, что дает доступ к утилитам командной строки и возможность запуска в фоновом режиме. Конфигурация сети хранится в текстовом файле config в папке пользователя, где можно вручную добавлять необходимые интерфейсы, например, публичные хабы Reticulum Testnet для подключения через интернет.