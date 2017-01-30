SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги QIP Infium

В данном списке представлены программы для замены QIP Infium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Infium, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Linphone
Linphone

Версия 4.4.1

Мессенджер, клиент IP-телефонии

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)