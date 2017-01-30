В данном списке представлены программы для замены QIP Infium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Infium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены QIP Infium.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Infium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены QIP Infium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Infium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 7.3.1
Мессенджер Telegram на компьютер
Версия 2.2339.13.0
Клиент мессенджера WhatsApp для ПК
Версия 4.4.1
Мессенджер, клиент IP-телефонии
Версия 6.2.0.12
Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями
Версия 2017.110.418.2
Программа для общения от Google