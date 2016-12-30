QIP Infium – оперативная программа для быстрого обмена данными по сети в режиме реального времени. Приложение поддерживает следующие типов протоколов, по которым ведется передача информации: Jabber, ICQ, Mail Agent и IRC.

Помимо прямой пересылки текстовых сообщений и мультимедийных файлов, через программу можно совершать бесплатные голосовые звонки посредством специального встроенного модуля.

QIP Infium – это проект, который позволит легко управлять несколькими учетными записями одновременно. Для удобства работы программа снабжается дополнительными расширениями. Интерфейс компактный и мобильный в использовании, благодаря чему приложение можно использовать сразу после инсталляции.

Программа больше не поддерживается разработчиком