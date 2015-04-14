SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Pidgin

В данном списке представлены программы для замены Pidgin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Pidgin, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
LINE
LINE

Версия 4.0.2.366

Мессенджер для общения в интернете

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
iMessages
iMessages

Версия 1

Удобный мессенджер для общения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)