Pidgin – программа для мгновенного обмена сообщениями, работающая c самыми популярными и распространенными протоколами связи. Клиент широко применяется в корпоративной среде для удобного общения между сотрудниками. Pidgin обладает простым интерфейсом, не перегруженным лишними кнопками и функциями. Рекомендуем скачать Pidgin в качестве программы-агрегатора всех ваших аккаунтов в сервисах обмена мгновенными сообщениями.
Возможности Pidgin:
- мгновенный обмен сообщениями;
- хранение истории переписок;
- организация совместных чатов;
- несколько вариантов шрифтов;
- возможность вставки в диалог изображения и ссылки;
- наличие набора смайликов.
Аккаунты каких соцсетей и сервисов можно добавить в Pidgin:
- с протоколами XMPP - Google Hangouts, чат проекта Одноклассники.ru, QIP, LiveJournal (Живой Журнал) и др.;
- Yahoo! Messenger;
- ICQ (аська);
- также через дополнительные плагины Pidgin поддерживает аккаунты Mail.ru Агента и ВКонтакте.