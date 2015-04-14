SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Pidgin

Pidgin

Программа для мгновенного обмена сообщениями

3,5 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.14.14
Скачать 31 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 2.14.14

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Pidgin