Pidgin – программа для мгновенного обмена сообщениями, работающая c самыми популярными и распространенными протоколами связи. Клиент широко применяется в корпоративной среде для удобного общения между сотрудниками. Pidgin обладает простым интерфейсом, не перегруженным лишними кнопками и функциями. Рекомендуем скачать Pidgin в качестве программы-агрегатора всех ваших аккаунтов в сервисах обмена мгновенными сообщениями.

Возможности Pidgin:

мгновенный обмен сообщениями;

хранение истории переписок;

организация совместных чатов;

несколько вариантов шрифтов;

возможность вставки в диалог изображения и ссылки;

наличие набора смайликов.

Аккаунты каких соцсетей и сервисов можно добавить в Pidgin: