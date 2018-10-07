В данном списке представлены программы для замены Miranda NG. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Miranda NG, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Miranda NG.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Miranda NG, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Miranda NG. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Miranda NG, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 1.0.9262
Месенджер для геймеров и стримеров
Версия 0.10.80
Общение через интернет
Версия 2.10.91.91
Клиент для игрового сервиса Steam
Версия 3.11.0
Мессенджер для общения через социальную сеть ВКонтакте