SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Miranda NG

В данном списке представлены программы для замены Miranda NG. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Miranda NG, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
Miranda IM
Miranda IM

Версия 0.10.80

Общение через интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (3)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
VK Messenger
VK Messenger

Версия 3.11.0

Мессенджер для общения через социальную сеть ВКонтакте

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)