Miranda NG — бесплатный многопротокольный мессенджер с открытым исходным кодом для Windows, позволяющий одновременно подключаться к различным сервисам обмена сообщениями в одном интерфейсе.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Miranda NG