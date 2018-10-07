SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Miranda NG

Miranda NG

Многопротокольный мессенджер для общения в различных сервисах

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Актуальная версия 0.96.7
Скачать 7 MB
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История изменений

Версия 0.96.7

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