Miranda NG — бесплатный многопротокольный мессенджер с открытым исходным кодом для Windows, позволяющий одновременно подключаться к различным сервисам обмена сообщениями в одном интерфейсе.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы Miranda NG
- Поддержка десятков протоколов обмена сообщениями в едином окне. Программа объединяет аккаунты из разных сервисов: Telegram, Discord, VKontakte, IRC, Jabber, Tox, Steam и других. Пользователь может общаться с контактами из всех этих сетей, не переключаясь между разными приложениями и веб-сайтами. Каждый протокол подключается как отдельный аккаунт в настройках, и все контакты отображаются в общем списке с цветовыми метками или значками, указывающими на принадлежность к конкретному сервису.
- Большой набор плагинов для добавления любых функций. Базовая установка содержит только самые необходимые компоненты, но через встроенный менеджер плагинов можно легко добавить новые возможности: поддержку дополнительных протоколов, расширенные настройки интерфейса, проверку орфографии, облачное хранение файлов, уведомления, шифрование переписки и многое другое. Плагины устанавливаются автоматически из официального репозитория и обновляются вместе с программой.
- Настраиваемый внешний вид. Программа предлагает несколько тем оформления, возможность изменения шрифтов, цветов, расположения панелей и списков. Можно выбрать классический список контактов, современный с аватарами, или настроить отображение по своему вкусу. Интерфейс максимально компактный и не занимает лишнего места на экране, а при необходимости его можно развернуть в полноценное окно для управления чатами и файлами.
- Высокая скорость работы. Miranda NG потребляет минимальное количество оперативной памяти и процессорного времени, что делает ее идеальным выбором для старых компьютеров и ноутбуков с ограниченными характеристиками. Программа работает быстро даже при большом количестве контактов и активных чатов, не тормозит и не зависает, в отличие от многих современных веб-мессенджеров. Это достигается за счет продуманной архитектуры и использования эффективных алгоритмов обработки данных.
- Активная разработка и регулярные обновления. Проект постоянно развивается: выходят новые версии, в которых добавляются поддержка свежих протоколов, улучшается совместимость с обновлениями сервисов и исправляются обнаруженные ошибки. Разработчики оперативно реагируют на изменения в API популярных мессенджеров, чтобы программа оставалась работоспособной. Сообщество пользователей и разработчиков активно участвует в тестировании.
- Совместимость с настройками и плагинами от Miranda IM для плавного перехода. Программа является прямым продолжением классического клиента Miranda IM и сохраняет совместимость со старыми конфигурационными файлами, скинами и плагинами. Для перехода с устаревшей версии достаточно установить специальный плагин IM Updater, который автоматически обновит структуру данных и перенесет все настройки, контакты и историю переписки. Это позволяет пользователям безболезненно мигрировать на актуальную версию.