SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Miranda IM

В данном списке представлены программы для замены Miranda IM. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Miranda IM, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Miranda NG
Miranda NG

Версия 0.96.7

Многопротокольный мессенджер для общения в различных сервисах

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Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)