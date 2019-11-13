Miranda IM – программа для общения через интернет. С помощью инструмента можно переписываться текстовыми сообщениями, отправлять документы и файлы.

Стандартные возможности могут быть расширены включением специальных программ – плагинов. Их можно скачать на официальном сайте и встроить в мессенджер. В частности, можно установить плагин, который позволит читать входящие сообщения голосом.

Miranda IM совместима с другими программами общения, такими как ICQ или Skype. Поддерживаются чаты и социальные сети (например, ВКонтакте). Программа гарантирует приватность общения между пользователями сети и обладает эффективными компонентами для защиты от спам-рассылок.

На данный момент программа не поддерживается, скачивайте новую программу - Miranda NG.