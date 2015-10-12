SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MAX

В данном списке представлены программы для замены MAX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAX, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2407.10.0

Мессенджер WhatsApp (установка из Microsoft Store для 64-бит)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Mumble
Mumble

Версия 1.4.287

Программа для общения с помощью голоса

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
All-in-One Messenger
All-in-One Messenger

Версия 2.5.0

Универсальный мессенджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zello
Zello

Версия 2.6

Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
VK Messenger
VK Messenger

Версия 3.11.0

Мессенджер для общения через социальную сеть ВКонтакте

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ventrilo Client
Ventrilo Client

Версия 3.0.8

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