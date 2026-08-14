SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Mattermost

Mattermost

Защищенный корпоративный мессенджер

3,0 (3)
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Актуальная версия 6.3.1
Скачать 119 MB
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История изменений

Версия 6.3.1

  • Исправлен сбой при запуске, который мог возникать из-за неверного SiteURL в настройках сервера.
  • Исправлена обработка завершения загрузки файлов после сохранения.
  • Исправлены проверки локального доступа к сети.
  • Исправлен сбой Calls widget при очень большом размере окна.
  • Исправлена ошибка, из-за которой отправка начальных атрибутов не работала.
  • Обновление содержит исправления средней важности для безопасности.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.3.0
    • Обновлена минимально поддерживаемая версия Chromium до 150.
    • Добавлены средства для работы с системными атрибутами сеанса, включая поддержку Windows.
    • Добавлена настройка для включения или отключения атрибутов сеанса.
    • Обновлены сообщения начальной настройки и подключения к серверу.
    • Добавлена клавиша F12 для открытия инструментов разработчика в текущей вкладке.
    • Улучшена обработка сетевых запросов, встроенного содержимого и переходов между окнами приложения.
    • Electron обновлен до версии 43.0.0.
    • Исправлена проблема, из-за которой другие окна могли завершить активный звонок.
    • Исправлен редкий сбой при закрытии вкладки или окна сервера во время загрузки.

Оценки программы

3,0

3 оценки Оценок пока нет

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