Mattermost — это программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и сотрудничества, предназначенное для команд и предприятий. Оно обеспечивает безопасное, приватное и эффективное взаимодействие между членами команды в реальном времени.

В отличие от облачных решений, Mattermost предлагает инсталляцию на собственных серверах, что обеспечивает дополнительный уровень контроля и безопасности. Это делает его идеальным выбором для предприятий, которые требуют высокой степени конфиденциальности. Пользователи могут создавать каналы для разных команд, проектов или тем. Эти каналы могут быть открытыми для всех участников или закрытыми и видимыми только для приглашенных.

Кроме общения в каналах, пользователи могут отправлять личные сообщения друг другу.

Mattermost может быть интегрирован с множеством других инструментов и сервисов, таких как GitHub, Jira, Jenkins и многие другие, что делает его мощным инструментом для разработчиков и команд IT.

Пользователи могут отправлять файлы, изображения и другие вложения в сообщениях, делая обмен данными проще и эффективнее.

Встроенная функция поиска позволяет пользователям быстро находить необходимые сообщения или файлы.

Mattermost предоставляет гибкие настройки уведомлений, позволяя пользователям быть в курсе всех важных обновлений.

Mattermost доступен не только на Windows, но и предлагает мобильные приложения для Android и iOS, что позволяет командам оставаться на связи на любом устройстве.

Пользовательские эмодзи и реакции: Пользователи могут использовать стандартные и создавать свои эмодзи, добавляя их к сообщениям, что делает общение более выразительным.

Для тех, кто предпочитает не устанавливать приложение, доступна веб-версия, которая обеспечивает полный функционал на любом компьютере с интернетом.

Mattermost доступен на множестве языков, в том числе и на русском.

Разработчики могут использовать API Mattermost для создания своих интеграций и расширений, делая его еще более мощным и гибким инструментом.

Пользователи могут настраивать интерфейс под свои нужды, выбирая темы и цвета.

Кроме текстового общения, Mattermost поддерживает групповые чаты и видеоконференции.