SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Linphone

В данном списке представлены программы для замены Linphone. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Linphone, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
WhatsApp
WhatsApp

Версия 2.2339.13.0

Клиент мессенджера WhatsApp для ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Unigram
Unigram

Версия 10.8.0.9930

Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Zello
Zello

Версия 2.6

Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
VIPole
VIPole

Версия 3.9.1

Многофункциональный мессенджер с шифрованием звонков и сообщений

Оценок пока нет
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
LINE
LINE

Версия 4.0.2.366

Мессенджер для общения в интернете

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
QIP Infium
QIP Infium

Версия 9.0.4.4

Бесплатный мессенджер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)