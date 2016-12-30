В данном списке представлены программы для замены Linphone. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Linphone, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Linphone.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Linphone, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Linphone. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Linphone, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 7.3.1
Мессенджер Telegram на компьютер
Версия 2.2339.13.0
Клиент мессенджера WhatsApp для ПК
Версия 10.8.0.9930
Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11
Версия 2.6
Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk
Версия 3.9.1
Многофункциональный мессенджер с шифрованием звонков и сообщений
Версия 2017.110.418.2
Программа для общения от Google
Версия 4.0.2.366
Мессенджер для общения в интернете
Версия 9.0.4.4
Бесплатный мессенджер