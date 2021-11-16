Linphone — мультиплатформенный клиент IP-телефонии, мессенджер, функционирующий с использованием протокола связи SIP, что означает способность программы передавать посредством интернета не только голосовые, но и видео-, а также мгновенные сообщения и файлы.
Это бесплатная программа, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Linphone?
Linphone — это классический мессенджер для обмена аудио-, видео- и текстовыми сообщениями, а также файлами. Клиент функционирует на основе сетевого протокола SIP (Session Initiation Protocol), что обуславливает наличие внутренней сети, через которую и осуществляется связь между пользователями. Посредством Linphone также возможно создание аудио- и видеоконференций для общения нескольких пользователей в режиме реального времени.
Клиент Linphone существует не только для Windows-ПК, но и для компьютеров под управлением MACOS, а также мобильных устройств iOS и Android. Пользователь может установить программу на все поддерживаемые устройства, при этом обеспечивается синхронизация сообщений, истории звонков, книги контактов и т.д.
Одной из ключевых особенностей мессенджера Linphone является возможность использования SIP-платформы без регистрации и ввода номера мобильного телефона. Каждому пользователю платформы Linphone присваивается уникальный SIP-номер сразу после запуска программы. Однако если необходимо сделать SIP-номер постоянным (в т.ч. и чтобы пользователя могли обнаружить через поиск контактов), то регистрация все же понадобится. При регистрации SIP-номер может быть указан вручную.
Функции программы Linphone
По заявлению разработчиков, в настоящий момент клиент Linphone обладает не всем спектром изначально задуманных функций, потому их список будет пополняться. Но и имеющихся на данный момент функций достаточно для полноценного общения.
Обмен мгновенными сообщениями:
- Пересылка любого контента, включая аудио- и видеофайлы, изображения, документы и т.д.
- Система проверка статуса доставки отправленных сообщений.
- Доступ к чату из окна вызова, чтобы отправлять сообщения чата во время разговора.
- Уведомления о непрочитанных сообщениях.
HD-видеозвонки:
- Поддержка высококачественных видеокодеков (H.264, H.265 и VP8), что обеспечивает четкую видеокартинку в полноэкранном режиме.
- Запись видеосообщений с возможностью предварительного просмотра перед отправкой.
- Быстрый доступ к основным функциям во время видеозвонков: отправка сообщений, создание скриншотов экрана, запись звонков и т.д.
Высокое качество аудио/видео:
- Инновационный алгоритм буфера джиттера (фазового дрожания цифрового сигнала данных), который быстро адаптируется к условиям сети с высоким уровнем джиттера и улучшает контроль задержки звука.
- Улучшенное управление битрейтом кодека за счет обнаружения перегрузки сети и автоматической адаптации к доступной полосе пропускания.
- Подавление эха 48 кГц
- Отображение расширенной статистики качества аудио по запросу пользователя.
Управление несколькими вызовами одновременно:
- Приостановка и возобновление звонков
- Переключение между звонками
- Добавление звонков в конференц-связь
- Получение уведомлений о входящих звонках во время разговора и другие возможности.
Аудиоконференции:
- Быстрое создание аудиоконференций с несколькими участниками (на момент написания обзора — до 8).
- Возможность добавления собеседника, с которым осуществляется видеообщение, в существующую конференцию.
- Индикация громкости в реальном времени говорящего в настоящий момент участника конференции.
Адресная книга со статусом присутствия:
- Адресная книга Linphone представляет собой интеллектуальный список контактов, в котором четко указано, с кем из друзей можно связаться через приложение.
- Функция «Свяжите свою учетную запись» позволяет связать существующую учетную запись с номером телефона для лучшей идентификации пользователей Linphone.
Безопасная связь:
- Поддержка системы безопасной аутентификации пользователей с помощью сертификатов TLS.
- Выполнение зашифрованных аудио- и видеозвонки с помощью SRTP, STRP-DTLS или
Интеллектуальная панель поиска:
- Панель поиска Linphone обеспечивает быстрый доступ к основным функциям, позволяя быстро выполнить аудио- или видеозвонок, отправить сообщение или добавить контакт одним щелчком мыши.
- Интеллектуальная панель поиска также показывает статус присутствия контактов с помощью небольших цветных кружков, чтобы можно было сразу увидеть, кто подключен в сети, отключен от нее или занят в настоящий момент.