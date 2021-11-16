Linphone — мультиплатформенный клиент IP-телефонии, мессенджер, функционирующий с использованием протокола связи SIP, что означает способность программы передавать посредством интернета не только голосовые, но и видео-, а также мгновенные сообщения и файлы.

Это бесплатная программа, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Linphone?

Linphone — это классический мессенджер для обмена аудио-, видео- и текстовыми сообщениями, а также файлами. Клиент функционирует на основе сетевого протокола SIP (Session Initiation Protocol), что обуславливает наличие внутренней сети, через которую и осуществляется связь между пользователями. Посредством Linphone также возможно создание аудио- и видеоконференций для общения нескольких пользователей в режиме реального времени.

Клиент Linphone существует не только для Windows-ПК, но и для компьютеров под управлением MACOS, а также мобильных устройств iOS и Android. Пользователь может установить программу на все поддерживаемые устройства, при этом обеспечивается синхронизация сообщений, истории звонков, книги контактов и т.д.

Одной из ключевых особенностей мессенджера Linphone является возможность использования SIP-платформы без регистрации и ввода номера мобильного телефона. Каждому пользователю платформы Linphone присваивается уникальный SIP-номер сразу после запуска программы. Однако если необходимо сделать SIP-номер постоянным (в т.ч. и чтобы пользователя могли обнаружить через поиск контактов), то регистрация все же понадобится. При регистрации SIP-номер может быть указан вручную.

Функции программы Linphone

По заявлению разработчиков, в настоящий момент клиент Linphone обладает не всем спектром изначально задуманных функций, потому их список будет пополняться. Но и имеющихся на данный момент функций достаточно для полноценного общения.

Обмен мгновенными сообщениями:

Пересылка любого контента, включая аудио- и видеофайлы, изображения, документы и т.д.

Система проверка статуса доставки отправленных сообщений.

Доступ к чату из окна вызова, чтобы отправлять сообщения чата во время разговора.

Уведомления о непрочитанных сообщениях.

HD-видеозвонки:

Поддержка высококачественных видеокодеков (H.264, H.265 и VP8), что обеспечивает четкую видеокартинку в полноэкранном режиме.

Запись видеосообщений с возможностью предварительного просмотра перед отправкой.

Быстрый доступ к основным функциям во время видеозвонков: отправка сообщений, создание скриншотов экрана, запись звонков и т.д.

Высокое качество аудио/видео:

Инновационный алгоритм буфера джиттера (фазового дрожания цифрового сигнала данных), который быстро адаптируется к условиям сети с высоким уровнем джиттера и улучшает контроль задержки звука.

Улучшенное управление битрейтом кодека за счет обнаружения перегрузки сети и автоматической адаптации к доступной полосе пропускания.

Подавление эха 48 кГц

Отображение расширенной статистики качества аудио по запросу пользователя.

Управление несколькими вызовами одновременно:

Приостановка и возобновление звонков

Переключение между звонками

Добавление звонков в конференц-связь

Получение уведомлений о входящих звонках во время разговора и другие возможности.

Аудиоконференции:

Быстрое создание аудиоконференций с несколькими участниками (на момент написания обзора — до 8).

Возможность добавления собеседника, с которым осуществляется видеообщение, в существующую конференцию.

Индикация громкости в реальном времени говорящего в настоящий момент участника конференции.

Адресная книга со статусом присутствия:

Адресная книга Linphone представляет собой интеллектуальный список контактов, в котором четко указано, с кем из друзей можно связаться через приложение.

Функция «Свяжите свою учетную запись» позволяет связать существующую учетную запись с номером телефона для лучшей идентификации пользователей Linphone.

Безопасная связь:

Поддержка системы безопасной аутентификации пользователей с помощью сертификатов TLS.

Выполнение зашифрованных аудио- и видеозвонки с помощью SRTP, STRP-DTLS или

Интеллектуальная панель поиска: