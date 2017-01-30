SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LINE

В данном списке представлены программы для замены LINE. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LINE, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Pidgin
Pidgin

Версия 2.14.14

Программа для мгновенного обмена сообщениями

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Unigram
Unigram

Версия 10.8.0.9930

Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Linphone
Linphone

Версия 4.4.1

Мессенджер, клиент IP-телефонии

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
VIPole
VIPole

Версия 3.9.1

Многофункциональный мессенджер с шифрованием звонков и сообщений

Оценок пока нет
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Camfrog Video Chat
Camfrog Video Chat

Версия 6.21.679

Голосовые и видео-звонки

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)