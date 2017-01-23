LINE – программа для общения и передачи информации между пользователями. Перечень основных функций приложения подразумевает переписку текстом, отправку мультимедийных файлов и видео-звонки. На платной основе доступны дополнительные опции: стикеры, игры и т.д.

Программа-чат Line разрабатывалась для OS Android и iOS. Позже была внедрена на платформы Windows, Mac OS и Windows Phone. Среди пользователей устройств на Android чат занял высокие позиции в рейтинге аналогичных приложений. Из плюсов программы нужно отметить понятный и красочно оформленный интерфейс, богатый выбор смайликов, поддержку языков и возможность совершать звонки в любую страну бесплатно посредством доступа в интернет.