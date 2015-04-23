iSendSMS – программа для отправки SMS и MMS сообщений с компьютера на сотовые телефоны.

Программа работает со всеми провайдерами мобильной связи и позволяет отсылать сообщения абсолютно бесплатно. Есть небольшие ограничения: передача SMS-сообщений осуществляется на номера всех операторов, а MMS только на Beeline и Megafon.

В iSendSMS реализована поддержка прокси-сервера, есть возможность создания каталогов контактов и хранения истории сообщений. Для отправки стандартного текста доступны встроенные шаблоны. Любителям писать текст транслитом поможет функция автоматической конвертации символов.