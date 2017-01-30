SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги iMessages

В данном списке представлены программы для замены iMessages. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iMessages, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Pidgin
Pidgin

Версия 2.14.14

Программа для мгновенного обмена сообщениями

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)