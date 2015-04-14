Общайтесь в чате сколько хотите с вашего iPad, iPod и iPhone, ведь в них теперь есть iMessage!
iMessage - это текстовый чат, который создан специально для общительных. Теперь обмениваться сообщениями стало еще удобнее. Вы просто подключаете ваш Mac или любое другое устройство iOS по Wi-Fi и свободно общаетесь. Тем более, что это абсолютно бесплатно, так что общаться можно ровно столько, сколько вы того желаете.
- Вся переписка в iMessage сохраняется, поэтому вы комфортно можете пользоваться чатом на всех ваших устройствах Apple.
- Вы будете оповещены о том, что сообщения были получены и прочитаны оппонентом.
- Вы можете отправлять сообщения, содержащие изображения, видео, музыку или ссылки.
- iMessage поддерживает групповой чат, так что вы можете подключить к беседе всех своих друзей!