SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Google Hangouts (Google Talk)

В данном списке представлены программы для замены Google Hangouts (Google Talk). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Google Hangouts (Google Talk), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
TeamTalk
TeamTalk

Версия 5.23

Программа для организации веб-конференций

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Linphone
Linphone

Версия 4.4.1

Мессенджер, клиент IP-телефонии

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Camfrog Video Chat
Camfrog Video Chat

Версия 6.21.679

Голосовые и видео-звонки

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
LINE
LINE

Версия 4.0.2.366

Мессенджер для общения в интернете

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
QIP Infium
QIP Infium

Версия 9.0.4.4

Бесплатный мессенджер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
iMessages
iMessages

Версия 1

Удобный мессенджер для общения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)