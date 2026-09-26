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Franz

Franz

Программа для объединения разных мессенджеров, включая WhatsApp, Telegram, Slack и Skype

3,7 (3)
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Актуальная версия 6.9.2
Скачать 625 MB
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История изменений

Версия 6.9.2

  • Улучшены источники, которые Franz показывает в ответах Ask Franz.
  • Обновлены значки сервисов Google и логотипы входа.
  • Исправлены зависания при загрузке вложений и вставленных изображений в WhatsApp.
  • Исправлено неожиданное изменение языка дат.
  • Прекращено добавление активности каналов к счётчикам непрочитанного в Dock и на панели задач.
  • Franz и ваши Services теперь остаются в одной теме после синхронизации с другого устройства.
  • При отправке вложений через Signal сохраняются исходные имена файлов.
  • Исправлена загрузка Services с вашим собственным адресом, включая Roundcube, Nextcloud, RainLoop, The Lounge и Zulip.
  • Исправлено открытие писем из результатов Ask Franz, когда Franz Mail ещё не успел загрузиться.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 6.9.0

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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