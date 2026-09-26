Franz — программа для объединения различных мессенджеров и сервисов обмена сообщениями в одном окне. С помощью Franz можно одновременно работать в нескольких мессенджерах, таких как WhatsApp, Telegram, Slack, Skype и многих других, и это без необходимости открывать каждое приложение отдельно.

Интерфейс программы не переведен на русский язык. Franz совместима с актуальным версиями Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Программа обеспечивает удобный и централизованный доступ к всем учетным записям, что делает ее идеальным решением для тех, кто использует несколько платформ общения. Интерфейс приложения интуитивно понятен, а настройка учетных записей проходит быстро и без проблем.

Особенностью Franz является его способность поддерживать множество сервисов, постоянное обновление и добавление новых платформ для общения. Таким образом, пользователи могут быть уверены, что практически любой популярный мессенджер может быть добавлен в Franz.

Franz — полезный инструмент для людей, которые ценят комфорт и эффективность в общении через разные платформы, предоставляя всё необходимое для современного общения в одном месте.