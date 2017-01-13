SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Discord

В данном списке представлены программы для замены Discord. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Discord, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Telegram
Telegram

Версия 7.3.1

Мессенджер Telegram на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (23)
MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
TeamTalk
TeamTalk

Версия 5.23

Программа для организации веб-конференций

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Zoom
Zoom

Версия 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
TrueConf
TrueConf

Версия 8.5.5.173

Программа для организации видеосвязи.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Miranda NG
Miranda NG

Версия 0.96.7

Многопротокольный мессенджер для общения в различных сервисах

Оценок пока нет
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост

Версия 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (103)
Unigram
Unigram

Версия 10.8.0.9930

Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Overwolf
Overwolf

Версия 2.246.0.5

Мессенджер для чатов во время игр

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Mumble
Mumble

Версия 1.4.287

Программа для общения с помощью голоса

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Zello
Zello

Версия 2.6

Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Camfrog Video Chat
Camfrog Video Chat

Версия 6.21.679

Голосовые и видео-звонки

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)