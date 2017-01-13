В данном списке представлены программы для замены Discord. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Discord, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Discord.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Discord, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Discord. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Discord, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 17 программ
Версия 7.3.1
Мессенджер Telegram на компьютер
Версия 26.35.2
Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.
Версия 5.23
Программа для организации веб-конференций
Версия 7.2.1
Программа для видеоконференций через интернет
Версия 8.5.5.173
Программа для организации видеосвязи.
Версия 0.96.7
Многопротокольный мессенджер для общения в различных сервисах
Версия 6.0.0
Программа для голосовых чатов
Версия 1.0.0
Программа для проведения групповых видеоконференций
Версия 10.8.0.9930
Альтернативный клиент Telegram для Windows 10/11
Версия 2.246.0.5
Мессенджер для чатов во время игр
Версия 1.4.287
Программа для общения с помощью голоса
Версия 2.6
Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk
Версия 1.3.0.4461
Программа для видеоконференций и видеозвонков
Версия 6.2.0.12
Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями
Версия 6.21.679
Голосовые и видео-звонки
Версия 2017.110.418.2
Программа для общения от Google
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS