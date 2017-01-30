Бесплатный чат, голосовые и видео звонки с Camfrog Video Chat! Скачайте программу и наслаждайтесь свободным общением. Ищите друзей по интересам, разговаривайте, звоните и отправляйте им виртуальные подарки.

Интересной особенностью мессенджера Camfrog Video Chat является возможность создавать личные комнаты для разговоров с индивидуальными настройками приватности. Вы также можете посещать свободные чат-комнаты, выбор комнат просто огромен. В одной такой чат-комнате может поместиться до 2 тысяч человек. При этом вы можете подключать свою веб-камеру или же остаться “невидимкой” для ваших собеседников.

В плане возможностей программа может стать неплохим аналогом Skype. Приложение разрабатывалось как кроссплатформенное.