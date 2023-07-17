All-in-One Messenger — программа для подключения к различным сервисам обмена мгновенными сообщениями (более 50 на момент написания обзора). Приложение также можно назвать универсальным мессенджером.

All-in-One Messenger — бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке, но запускаемые через него мессенджеры имеют перевод на русский язык, если таковой предусмотрен их разработчиками.

Зачем нужна программа All-in-One Messenger?

Программа All-in-One Messenger предназначена для подключения к более чем 50 различным сервисам обмена мгновенными сообщениями, в т.ч. WhatsApp, Telegram, VK, Skype, WeChat, Twitch, Discord, ICQ.

Кроме того, приложение может использоваться для подключения к почтовым сервисам, как, например, Google Mail или Fastmail, чатам, системам видеоконференций и другим разновидностям онлайн-сервисов, так или иначе связанным с отправкой и приемом текстовых, а также видео и аудио сообщений.

Другими словами, All-in-One Messenger — это своеобразный универсальный мессенджер, хотя, с технической точки зрения, он таковым не является. Программа в большинстве случаев для подключения к тем или иным веб-сервисам использует встроенный в нее браузер Google Chrome, в который, в свою очередь, установлены соответствующие плагины.

Функции программы All-in-One Messenger

Если не считать функционал по подключению к онлайн-сервисам обмена сообщениями, программа All-in-One Messenger обладает следующими функциями:

Быстрый поиск интересующего мессенджера по текстовому запросу, как в общем списке, так и в списке добавленных пользователем.

Возможность включения/выключения вывода визуальных и/или звуковых уведомлений о поступивших новых сообщениях индивидуально для каждого подключенного сервиса.

Быстрое подключение/отключение к/от добавленных пользователем мессенджеров, что аналогично переключению статуса между онлайн и оффлайн.

Наличие темной и светлой тем оформления интерфейса программы (тема самих мессенджеров не изменяется).

Возможность установки собственного изображения вместо стандартного значка для любого мессенджера, а также смены его названия на произвольное.

Возможность выбора языка проверки орфографии для каждого мессенджера индивидуально (по умолчанию язык выбирается автоматически).

На этом функциональные возможности программы All-in-One Messenger заканчиваются. Функции же добавленных в нее мессенджеров зависят от их собственных возможностей.