Voicemod — программа для изменения голоса в реальном времени, в основном используемая игроками и создателями контента. Программа совместима с Windows 10 и 11, поддерживает как 32-битные, так и 64-битные системы. Интерфейс досутпен на русском языке.
Voicemod предлагает две версии: бесплатную и Pro. Бесплатная версия включает ограниченный набор голосов и эффектов. Pro версия стоит $50 и предоставляет расширенные функции, включая полный доступ к VoiceLab и эксклюзивным звуковым доскам.
Функции Voicemod
- Более 100 настраиваемых голосов.
- Поддержка более 15 коллекций звуков.
- Создание и настройка собственных голосов.
- Генератор AI для уникальных голосов.
- Voicemod Live для Twitch — интерактивное расширение.
- Поддержка всех популярных игр и коммуникационных приложений.
Инструкция по настройке голосов
- Откройте Voicemod и выберите вкладку голосов.
- Прослушайте доступные голоса и выберите предпочтительный.
- Используйте ползунки для регулировки параметров голоса и эффектов.
- При необходимости сохраните настройки для быстрого доступа в будущем.
Примеры применения:
- Изменение голоса для уникального персонажа или обогащение игрового опыта.
- Добавление креативности в стримы, изменяя голос в реальном времени.
- Развлечение и сюрприз для друзей в приложениях чатов с измененным голосом.
- Использование различных голосов для создания интересных видеоконтентов.
- Интеграция измененных голосов для повышения эффекта в дополненной реальности и фильтрах лица.