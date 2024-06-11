Voicemod — программа для изменения голоса в реальном времени, в основном используемая игроками и создателями контента. Программа совместима с Windows 10 и 11, поддерживает как 32-битные, так и 64-битные системы. Интерфейс досутпен на русском языке.

Voicemod предлагает две версии: бесплатную и Pro. Бесплатная версия включает ограниченный набор голосов и эффектов. Pro версия стоит $50 и предоставляет расширенные функции, включая полный доступ к VoiceLab и эксклюзивным звуковым доскам.

Функции Voicemod

Более 100 настраиваемых голосов.

Поддержка более 15 коллекций звуков.

Создание и настройка собственных голосов.

Генератор AI для уникальных голосов.

Voicemod Live для Twitch — интерактивное расширение.

Поддержка всех популярных игр и коммуникационных приложений.

Инструкция по настройке голосов

Откройте Voicemod и выберите вкладку голосов.

Прослушайте доступные голоса и выберите предпочтительный.

Используйте ползунки для регулировки параметров голоса и эффектов.

При необходимости сохраните настройки для быстрого доступа в будущем​​.

Примеры применения: