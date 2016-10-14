SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sound Forge Pro

В данном списке представлены программы для замены Sound Forge Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Forge Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Waveform
Waveform

Версия 12.5.11

Аудиостанция для создания сложных треков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Karaoke 5
Karaoke 5

Версия 48.04

Программа для создания минусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)