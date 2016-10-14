В данном списке представлены программы для замены Sound Forge Audio Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Forge Audio Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Sound Forge Audio Studio.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Forge Audio Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Sound Forge Audio Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Forge Audio Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 26.1.7.5654
Профессиональная программа для создания музыки
Версия 8.1.12
Программа для записи и редактирования аудио
Версия 2025.12
Программа для создания и мастеринга музыки
Версия 12.5.11
Аудиостанция для создания сложных треков
Версия 4.4
Программа для обрезки и форматирования аудиофайлов и вырезки звука из видеофайлов
Версия 10
Программа для создания музыки
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 9.0.4
Многофункциональная программа для редактирования аудио
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 6.2.7.127
Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника
Версия X4
Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио
Версия 8.5.2.529
Программа для редактирования и микширования аудио
Версия 5.1.7.215
Программа для конвертации аудио
Версия 1.7.9.908
Музыкальный редактор
Версия 2.20
Программа для обрезки музыки