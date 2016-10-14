SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sound Forge Audio Studio

В данном списке представлены программы для замены Sound Forge Audio Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sound Forge Audio Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Waveform
Waveform

Версия 12.5.11

Аудиостанция для создания сложных треков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
MP3 Cutter
MP3 Cutter

Версия 4.4

Программа для обрезки и форматирования аудиофайлов и вырезки звука из видеофайлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
mp3DirectCut
mp3DirectCut

Версия 2.20

Программа для обрезки музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)