SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Snooper

В данном списке представлены программы для замены Snooper. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Snooper, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Audio Record Magic
Audio Record Magic

Версия 7.4.0.66

Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.

Оценок пока нет
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)