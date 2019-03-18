Snooper — программа для записи звука с микрофона. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия работает в течение 30 дней с момента установки). Программа Snooper предназначена для операционных систем Windows 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit). Интерфейс выполнен на английском языке.

Запись звука с микрофона через программу Snooper

Существует 3 редакции программы Snooper — Standard, Professional и Multi-Channel. Последние две имеют одинаковый набор функций, за исключением того, что Snooper Multi-Channel способен вести запись одновременно с 32 аудиоканалов. Версия Standard предназначена для домашних пользователей, она имеет следующие функциональные возможности:

Автоматическая активация функции звукозаписи по достижению мощности звука в микрофоне до определенного уровня (настраивается вручную).

Разделение аудиозаписей при длительной записи на несколько отдельных аудиофайлов определенного размера и/или продолжительности.

Наличие режима звукозаписи «Диктофон» — непрерывная запись с автоматическим сохранением аудиофайла в указанном пользователем интервале времени (по умолчанию 30 минут) с интеграцией звукового сигнала в момент начала записи (если включено).

Наличие режима «Невидимка», делающего невидимым окно программы для осуществления скрытой звукозаписи.

Наличие уникальной (по заявлению разработчиков) системы подавления шума в соответствии с предварительно записанным профилем шумоподавления. Функция позволяет, к примеру, игнорировать звуки, вызываемые вращением вентиляторов в ноутбуках.

Функция автоматической регулировки усиления сигнала до оптимальных значений, что позволяет создавать на выходе последовательную амплитуду. Это в сочетании с системой шумоподавления позволяет записывать низкоамплитудные звуки в хорошем качестве.

Наличие планировщика заданий, при помощи которого функцию звукозаписи можно активизировать в определенное время.

Сохранение аудиозаписей в форматах MP3, WAV или FLAC с возможностью тонкой настройки качества (бит-рейт, канальность, частота и т.д.)

Функция сохранения аудиозаписей в двух форматах одновременно — WAV и MP Кроме того, имеется возможность сохранения "сырых" (без применения фильтров, изменения качества и т.д.) RAW-аудио в WAV-формате одновременно со сжатыми/фильтрованными MP3-аудиофайлами.

Управление программой посредством глобальных горячих клавиш.

Наличие функции автоматического включения/выключения звукозаписи при активации/деактивации экранной заставки Windows.

Наличие измерителя звукового давления (SPL), позволяющего просматривать измеренные уровни звука/шумов в графическом виде. На отображаемом графике можно увидеть параметры Lmax, Lmin, Lpeak и Leq.

Возможность применения к звукозаписи в режиме реального времени аудиофильтров LP, HP, BP и Notch. Помимо этого для смягчения нежелательных сигналов/шума доступен 3-диапазонный эквалайзер.

Наличие анализатора частот (спектроанализатора, октавного анализатора), который в режиме реального времени показывает детальное графическое изображения входного аудиосигнала.

Функция автоматического шифрования аудиофайлов после окончания звукозаписи позволяет упаковать файл в архив, защищенный паролем.

Наличие функций загрузки аудиозаписей на FTP-сервер и отправки по электронной почте.

Стоимость лицензии Snooper

На момент написания обзора стоимость одной лицензионной копии программы Snooper составляла:

Snooper Standard — 24,95$.

Snooper Professional — 34,95$.

Snooper Multi Channel — от 69,95$ до 159,95$ (стоимость зависит от количества одновременно записываемых программой аудиоканалов).

На версии Standard и Professional предусмотрены скидки при покупке 2-х и более лицензий.