SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RecordPad

В данном списке представлены программы для замены RecordPad. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RecordPad, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder

Версия 10.8.8

Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио

Оценок пока нет
Snooper
Snooper

Версия 1.48.15

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Free Audio Recorder
Free Audio Recorder

Версия 6.6.8

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Absolute Sound Recorder
Absolute Sound Recorder

Версия 4.8.0

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UV SoundRecorder
UV SoundRecorder

Версия 2.15

Программа для записи голоса с микрофона и системного звука

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Any Audio Record
Any Audio Record

Версия 6.2.7.127

Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Power Sound Editor Free
Power Sound Editor Free

Версия 8.2.2

Популярный редактор музыкальных файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Audio Record Magic
Audio Record Magic

Версия 7.4.0.66

Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.

Оценок пока нет
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)