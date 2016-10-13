В данном списке представлены программы для замены RecordPad. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RecordPad, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены RecordPad.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RecordPad, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены RecordPad. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RecordPad, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 13 программ
Версия 4.0.1
Программа для записи звука и редактирования аудио
Версия 8.1.12
Программа для записи и редактирования аудио
Версия 10.8.8
Программа для записи звука с микрофона и редактирования аудио
Версия 1.48.15
Программа для записи звука с микрофона
Версия 3.35
Программа для создания и редактирования аудио
Версия 6.6.8
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 4.8.0
Программа для записи звука с микрофона
Версия 2.15
Программа для записи голоса с микрофона и системного звука
Версия 8.8.1
Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио
Версия 6.2.7.127
Программа для записи звука с микрофона и любого другого источника
Версия 8.2.2
Популярный редактор музыкальных файлов
Версия 7.4.0.66
Запись кассет и пленок на CD или MP3, WMA.
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков