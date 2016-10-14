SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги mp3DirectCut

В данном списке представлены программы для замены mp3DirectCut. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на mp3DirectCut, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Audio Amplifier
Audio Amplifier

Версия 2.2.1

Программа для усиления звука в аудиофайлах

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner

Версия 4.0

Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Audio Splitter & Joiner
Visual Audio Splitter & Joiner

Версия 12

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MP3 Cutter Joiner Free
MP3 Cutter Joiner Free

Версия 4.8.0

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)