SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free Audio Dub

В данном списке представлены программы для замены Free Audio Dub. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free Audio Dub, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Ocenaudio
Ocenaudio

Версия 3.22.0.0

Программа для анализа, конвертации и редактирования аудио

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
MP3 Cutter
MP3 Cutter

Версия 4.4

Программа для обрезки и форматирования аудиофайлов и вырезки звука из видеофайлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner

Версия 4.0

Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Audio Splitter & Joiner
Visual Audio Splitter & Joiner

Версия 12

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MP3 Cutter Joiner Free
MP3 Cutter Joiner Free

Версия 4.8.0

Программа для разделения и объединения аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Advanced Audio Recorder
Advanced Audio Recorder

Версия 8.8.1

Программа для записи, редактирования, мастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Adobe Audition CC
Adobe Audition CC

Версия 11

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
mp3DirectCut
mp3DirectCut

Версия 2.20

Программа для обрезки музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Sound Forge Pro

Версия 11.0.293

Профессиональный аудиоредактор

Рейтинг 1,2 из 5 1,2 (5)