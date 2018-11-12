SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Clownfish Voice Changer

В данном списке представлены программы для замены Clownfish Voice Changer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Clownfish Voice Changer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

HitPaw Voice Changer
HitPaw Voice Changer

Версия 1.1.1

Программа для изменения голоса

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Балаболка
Балаболка

Версия 2.15.0.848

Программа для озвучки текста

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Echo
Echo

Версия 1.0.47.36

Программа для изменения голоса путем наложения эффекта эха

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
MorphVOX Pro
MorphVOX Pro

Версия 4.4.87

Программа для записи и изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (11)
Fake Voice
Fake Voice

Версия 7.0

Программа для изменения голоса в режиме реального времени

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)