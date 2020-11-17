Clownfish Voice Changer — программа для изменения голоса, проговариваемого пользователем в микрофон. Приложение бесплатное, работает в операционных системах Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (предусмотрены отдельные версии для систем разрядностью 32 и 64 бит), интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Как пользоваться Clownfish Voice Changer?

Программа Clownfish Voice Changer состоит из двух основных модулей — аудиодрайвера и панели управления, из которой задаются настройки и запускаются нужные функции. Драйвер утилиты не является самостоятельным, а устанавливается поверх уже имеющегося в системе драйвера для устройства звукозаписи (микрофон и любые линейные входы).

В настройках Clownfish Voice Changer пользователь может выбрать любое из доступных на компьютере устройств звукозаписи (как физические, так и виртуальные). После этого программа будет непрерывно "слушать" выбранный аудиоканал, перехватывая все поступающие на него звуки.

В режиме реального времени Clownfish Voice Changer изменяет входящий звук, используя тот или иной аудиофильтр (также задается пользователем). Преобразованный звук поступает в открытое в данный момент приложение, в котором и требовалось изменить голос. Это может быть любой мессенджер, онлайн-игра, браузер, программа звукозаписи и т.д.

Функции Clownfish Voice Changer

Основная функция программы Clownfish Voice Changer — искажение проговариваемого в микрофон голоса. В соответствующем окне настроек приложения пользователь может настроить аудиоэффект, который будет накладываться поверх произносимой речи:

Возможность выбрать один из множества предустановленных эффектов, например — «Инопланетянин», «Робот», «Детский голос», «Голос мутанта», «Мужской/женский голос» и т.д.

Возможность вручную настроить высоту звука произносимого голоса.

Возможность микширования до 4-х предустановленных эффектов (например, эффект «Инопланетянин» можно смешать с эффектом «Детский голос»).

Возможность установки фонового звука (работает поверх функции изменения голоса).

Имеются у программы Clownfish Voice Changer и другие интересные функции:

Применение VST-эффектов

Программа Clownfish Voice Changer поддерживает технологию VST(Virtual Studio Technology), основное назначение которой — изменение звука в режиме реального времени путем применения к нему разнообразных фильтров. К приложению Clownfish Voice Changer можно подключить неограниченное количество внешних VST-фильтров (распространяются в виде DLL-библиотек), предварительно скопировав их в папку «VST» (находится в корневом каталоге установки программы).

Музыкальный проигрыватель

Утилита Clownfish Voice Changer может использоваться и в качестве обычного аудиоплеера. Он позволяет открывать не только аудиофайлы различных форматов, но и целые плейлисты, причем созданные в любом другом аналогичном приложении. Кроме того, имеется возможность проигрывания музыкальных файлов по прямой URL-ссылке.

Встроенный в программу Clownfish Voice Changer аудиопроигрыватель может использоваться и в качестве источника фонового звука. В этом случае открытый в плеере файл будет слышен собеседнику вместе с голосом, произносимым в микрофон.

Проигрыватель звуков

Предназначение этой функции — проигрывание непродолжительных аудио вместе с проговариваемым в микрофон голосом. Функция срабатывает по нажатию горячих клавиш. Сразу после установки в программе будет доступен небольшой набор звуков — «Аплодисменты», «Смех», «Выстрел», «Гонг» и т.п. Этот список можно расширить собственными аудиофайлами.

Ассистент голоса

Функция позволяет преобразовывать введенный текст в голос, который затем передается собеседникам на другом конце линии в мессенджере, онлайн-игре и т.д. Причем пользователю доступен только стандартный голос соответствующего приложения Windows (Microsoft Irina/Zira Desktop), но и большое количество других вариантов, включая голоса голосовых помощников от Яндекса, Google, IBM, Amazon и т.д. Чтобы использовать голоса голосовых помощников, требуется подключение к интернету. А для использования таких веб-сервисов как IBM и Amazon также потребуется ввести в программу API-данные (выдаются при регистрации на сайте сервиса).

В качестве одной из основных настроек функции «Ассистент голоса» является выбор языка, на котором написан текст (причем для одного и того же языка доступно несколько вариантов голосов).