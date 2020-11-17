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Clownfish Voice Changer

Clownfish Voice Changer

Программа для изменения голоса

3,3 (31)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.10
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.10

  • Добавлена поддержка светлой и тёмной темы
  • Добавлено оформление диалогов
  • Добавлен выбор шрифта
  • Исправлены визуальные проблемы
  • Исправлено переполнение буфера в echo
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.05
    • Исправлена потеря соединения
    • Добавлена арабская локализация
    • Улучшен установщик

Оценки программы

3,3

31 оценка Оценок пока нет

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